Ultime News

28 Gen 2026 Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"
28 Gen 2026 Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri
28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
Video Pillole

Agrifood Magazine – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– L’export del settore agroalimentare verso un nuovo record
– L’Italia protagonista a Londra con la Borsa Vini
– Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni
– Pizza, numeri da record in Italia
