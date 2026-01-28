Ultime News

28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
28 Gen 2026 Vanoli, Tajion Jones è il Player of the Game nella sfida contro Virtus Bologna
28 Gen 2026 Offanengo, Nardelli : "Nella pool salvezza servirà concentrazione e cattiveria"
28 Gen 2026 Cremonese: in arrivo Luca Marianucci, richieste dalla B per Folino
28 Gen 2026 Senza fissa dimora, Comune: "Tavolo tra istituzioni per prevenire emergenze"
Cinema & Spettacoli Magazine – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Le cose non dette”, il ritorno di Gabriele Muccino
– “L’agente segreto”, thriller politico di Kleber Mendonca Filho
– “Ben – Rabbia animale”, horror di Johannes Roberts
– A Madrid l’omaggio dell’Istituto Italiano di Cultura ad Anna Magnani
