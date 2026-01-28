Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"

Si è conclusa oggi la missione della Piccola Industria di Confindustria Lombardia alle istituzioni europee. La delegazione di imprenditori lombardi, tra cui la territoriale cremonese, rappresentata dal presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona, Paolo Aramini e dal vicepresidente Marco Tresoldi, insieme alla delegazione di Confindustria presso l’UE, ha tenuto a Bruxelles una serie di incontri con europarlamentari, rappresentanti delle commissioni e dell’industria.

Durante la due giorni sono stati approfonditi alcuni dei principali dossier di interesse delle imprese lombarde, in particolare semplificazione normativa e Pmi, nuova definizione di small mid-caps, prossimo Quadro Finanziario Pluriennale europeo, intelligenza artificiale come volano dell’innovazione industriale, meccanismi di funzionamento dei fondi europei.

Il presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona Paolo Aramini, nel fare un resoconto della missione, ha dichiarato che “nel confronto con le istituzioni europee è stato riconosciuto come le Pmi rappresentino l’elemento vitale dell’economia europea. Proprio per questo è fondamentale creare un ambiente regolamentare realmente favorevole alle imprese, attuare semplificazioni specifiche e rendere più chiara e immediata l’identificazione delle Pmi all’interno delle politiche comunitarie. Il riconoscimento del nostro valore pone certamente una maggiore attenzione da parte della comunità europea verso l’attuazione di azioni concrete a nostro sostegno, a partire da incentivi più efficaci e mirati per favorire la crescita e la competitività delle imprese”.

Nel corso della prima giornata della missione imprenditoriale, la delegazione della Piccola Industria di Confindustria Lombardia ha avuto l’occasione di incontrare gli europarlamentari italiani Carlo Fidanza, Giorgio Gori, Massimiliano Salini, Benedetta Scudieri e Isabella Tovaglieri per un confronto sui principali dossier al centro della attività dell’Europarlamento.

La missione è stata introdotta, presso la sede di Confindustria a Bruxelles, dall’intervento del direttore Affari Europei di Confindustria Matteo Borsani, mentre a Casa Lombardia ad accogliere i rappresentanti delle piccole e medie imprese lombarde era presente l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, con il quale sono state approfondite le principali sfide del sistema lombardo in Europa.

Diversi i rappresentanti della Commissione europea intervenuti agli incontri con la delegazione lombarda, tra questi: Antonina Cipollone, Dg Segretariato Generale, Gaetano D’Adamo, Dg Budg – Commissione europea, Livio Rubino, Dg Connect – Commissione europea, Lucia Palmegiani, Dd Grow – Commissione europea.

In parallelo alla missione, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, è stato organizzato un incontro tra l’azienda belga Valens Sa/Nv e l’italiana Edilmatic.

© Riproduzione riservata