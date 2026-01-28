Ultime News

28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
28 Gen 2026 Vanoli, Tajion Jones è il Player of the Game nella sfida contro Virtus Bologna
28 Gen 2026 Offanengo, Nardelli : "Nella pool salvezza servirà concentrazione e cattiveria"
28 Gen 2026 Cremonese: in arrivo Luca Marianucci, richieste dalla B per Folino
28 Gen 2026 Senza fissa dimora, Comune: "Tavolo tra istituzioni per prevenire emergenze"
Video Pillole

Emirati Arabi Uniti, Mattarella visita il museo Zayed

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) – Nel quadro della visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti (UAE) il presidente Mattarella ha visitato il Museo Zayed, il principale museo nazionale emiratino dedicato alla memoria di Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre fondatore della Federazione. Il capo dello Stato è stato accolto da Sua Altezza Mohamed Khalifa Al Mubarak, chairman del Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, e durante la visita ha potuto esplorare le gallerie dedicate alla storia e all’identità emiratina.

ads/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...