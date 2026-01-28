Emirati Arabi Uniti, Mattarella visita il museo Zayed

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) – Nel quadro della visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti (UAE) il presidente Mattarella ha visitato il Museo Zayed, il principale museo nazionale emiratino dedicato alla memoria di Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre fondatore della Federazione. Il capo dello Stato è stato accolto da Sua Altezza Mohamed Khalifa Al Mubarak, chairman del Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, e durante la visita ha potuto esplorare le gallerie dedicate alla storia e all’identità emiratina.

Fonte video: Quirinale