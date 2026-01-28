Oppi “Al PR Roman Forum linee guida sulla comunicazione responsabile green”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al PR Roman Forum, una due giorni dedicata interamente alla comunicazione green e all’ESG. È la prima edizione di questo evento promosso dal World Innovation and Change Management Institute. Oggi viene firmata da tutte le organizzazioni presenti, Global Alliance for Public Relations and Communication, ICCO, IACD, che sono tutte organizzazioni internazionali di comunicazione, FERPI e ovviamente i promotori, la dichiarazione sulla comunicazione responsabile green, che diventa un ulteriore tassello nelle linee guida di comunicazione responsabile”. Lo afferma Biagio Oppi, External Communications Director di Pfizer Italia e Delegato Relazioni Internazionali Ferpi, a margine del PR Roman Forum.

