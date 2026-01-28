Simest, Corradini D’Arienzo “Usa opportunità chiave per il Piemonte”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo un’attenzione particolare all’Africa con il Piano Mattei, ma anche all’America Latina, Paesi del Golfo, l’India e di recente una misura ad hoc per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono una delle geografie di esportazione maggiori per il Piemonte, lì ci si gioca una chiave di opportunità molto importante. Noi vogliamo essere vicini alle imprese, soprattutto alle Pmi, per andare a identificare queste geografie strategiche sia con finanza agevolata, quindi facendo investimenti per esportare di più in questi paesi, sia come soci di queste imprese per tutti gli investimenti”. Così Regina Corradini D’Arienzo, ad e direttore generale di Simest, alla presentazione del secondo Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, oggi nella sede di UniCredit University di Torino.

xn3/tvi/mca2