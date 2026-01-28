Ultime News

28 Gen 2026 Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"
28 Gen 2026 Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri
28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
Video Pillole

Simest, Corradini D’Arienzo “Usa opportunità chiave per il Piemonte”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo un’attenzione particolare all’Africa con il Piano Mattei, ma anche all’America Latina, Paesi del Golfo, l’India e di recente una misura ad hoc per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono una delle geografie di esportazione maggiori per il Piemonte, lì ci si gioca una chiave di opportunità molto importante. Noi vogliamo essere vicini alle imprese, soprattutto alle Pmi, per andare a identificare queste geografie strategiche sia con finanza agevolata, quindi facendo investimenti per esportare di più in questi paesi, sia come soci di queste imprese per tutti gli investimenti”. Così Regina Corradini D’Arienzo, ad e direttore generale di Simest, alla presentazione del secondo Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, oggi nella sede di UniCredit University di Torino.

xn3/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...