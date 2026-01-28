Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Tg Economia – 28/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A gennaio aumenta la fiducia di consumatori e imprese
– Porti, al via gli sconti sull’energia per le navi ferme
– Il Festival dell’Energia apre una finestra sull’Europa
– Superbonus, scattano i controlli sulle rendite catastali non aggiornate
