Vanoli, Tajion Jones è il Player of the Game nella sfida contro Virtus Bologna

Tajion Jones è il giocatore più votato in casa Vanoli Basket Cremona per la diciassettesima giornata di Serie A LBA come Caleffi Wine Player of the Game. Il numero 3 biancoblu ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel consueto sondaggio settimanale nelle stories Instagram della Vanoli.

Tajion Jones è stato il migliore della Vanoli per valutazione (18) nel match del Pala Radi contro la Virtus Bologna capolista. La guardia/ala statunitense è stato tra i più continui nell’arco della partita sia in attacco sia in difesa, giocando con aggressività come testimoniato dai 7 falli subiti che lo hanno portato a segnare 10 tiri liberi, con un solo errore a cronometro fermo. 17 i punti a fine partita per TJ, con anche 2 rimbalzi e altrettanti palloni recuperati in 33 minuti d’impiego. I tifosi biancoblu hanno scelto di premiarlo con il 44% delle preferenze, nel sondaggio che lo ha dunque incoronato come Caleffi Wine Player of the Game per la prima volta in questa stagione.

Si deve accontentare del secondo posto con il 33% dei voti Payton Willis, autentico trascinatore della rimonta biancoblu nel finale di partita. Capitano di serata data l’assenza di Burns, il numero 2 della Vanoli è salito in cattedra nel finale di partita guidando i compagni da -23 a -8, prendendo in mano l’attacco della squadra che fin lì aveva faticato contro la reattiva difesa della Virtus. Lo statunitense chiude da miglior marcatore di serata per la Vanoli con 18 punti, aggiungendo ben 6 assist e 5 rimbalzi alla sua partita di grande carattere. Il rendimento del capitano, salito di colpi con il passare dei minuti, è andato di pari passo con quello della squadra di coach Brotto, che nel finale ha provato con orgoglio a ribaltare la partita rimontando 15 punti di svantaggio ai campioni d’Italia in carica.

Ottima prova anche da parte di Ike Anigbogu, che completa il podio di giornata essendo stato votato dal 12% dei tifosi. Il centro californiano della Vanoli ha tenuto il campo per 23 minuti riuscendo ad avere impatto sotto entrambi i tabelloni, come dimostrano i 9 punti segnati, i 6 rimbalzi catturati (4 dei quali in attacco), le 3 stoppate a protezione del proprio canestro e anche 2 recuperi. Una partita solida per il numero 0 biancoblu, che totalizza un 17 di valutazione.

Rimane invece ai piedi del podio Sasha Grant, che nei 21 minuti spesi sul parquet è stato il migliore della Vanoli per plus/minus (+4), superando addirittura l’MVP di giornata Jones (+3) in questa particolare voce statistica. L’ala forte di Cremona è stato inoltre il quarto migliore per valutazione (10), ma per un solo punto percentile nelle votazioni non è riuscito a prendersi l’ultimo gradino del podio di giornata.

Ricordiamo che per ogni giornata si assegnano tre punti al primo classificato (Jones), due al secondo (Willis) e uno al terzo (Anigbogu). Nella classifica generale dunque, da segnalare il sorpasso di TJ al sesto posto proprio ai danni di Anigbogu, che rimane comunque in scia. Willis consolida invece la terza posizione e riavvicina i due leader, Casarin e Durham.

