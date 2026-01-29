Ultime News

29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
29 Gen 2026 Morì dopo intervento al polso. Automobilista sotto accusa, la difesa: "Colpa medica"
29 Gen 2026 Torna “A-Team” su CR1: mercato, formazione e focus sull’Inter
29 Gen 2026 Salute mentale, la Neuropsichiatria Infantile entra nelle scuole del territorio
Video Pillole

Abodi “Sedentarietà ridotta, ma non cantiamo vittoria”

ROMA (ITALPRESS) – “Non stiamo crescendo solo sul medagliere, ma anche sulla capacità di essere catena del valore, producendo ricchezza che si traduce in ricchezza sociale. Siamo soddisfatti, motivati e stiamo già ripartendo per il prossimo anno”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025. La sedentarietà è ai minimi storici ma “è una partita che non finisce mai e non si può mai cantare vittoria. C’è ancora troppa solitudine e sedentarietà e dove c’è maggior disagio si avverte un’esigenza di sport. Questo ci responsabilizza”, ha aggiunto Abodi.

