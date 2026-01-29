Un mezzo pesante è uscito di strada questa mattina lungo via Mantova, alla rotatoria del Mc Donald’s, appena fuori Cremona. Il conducente del camion, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, non è riuscito ad effettuare la curva tirando dritto e finendo nel mezzo dell’aiuola erbosa dove si è bloccato.

Fortunatamente non ci sono state collisioni con altri veicoli e il conducente è illeso.

