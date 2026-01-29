Ultime News

29 Gen 2026 Camion impantanato nell'aiuola
della rotatoria di Via Mantova
29 Gen 2026 Furti a macchia d'olio: cresce
il timore di trovarsi i ladri in casa
29 Gen 2026 Torriani, tra tradizione e innovazione:
i nuovi progetti della scuola
29 Gen 2026 Dal Mit di Boston all'Aselli, parlano le studentesse: "Cremona una sorpresa"
28 Gen 2026 Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"
Camion impantanato nell'aiuola
della rotatoria di Via Mantova

Fuori strada nell'aiuola della statale a San Felice. Illeso il conducente che ha perso il controllo del mezzo

Un mezzo pesante è uscito di strada questa mattina lungo via Mantova, alla rotatoria del Mc Donald’s, appena fuori Cremona. Il conducente del camion, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, non è riuscito ad effettuare la curva tirando dritto e finendo nel mezzo dell’aiuola erbosa dove si è bloccato.

Fortunatamente non ci sono state collisioni con altri veicoli e il conducente è illeso.

