CDP e Confindustria insieme per le imprese, a Torino la sesta tappa del roadshow





TORINO (ITALPRESS) – Sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l’imprenditoria giovanile, l’abitare sostenibile, i nuovi strumenti di finanza alternativa e accesso al credito: sono tra i principali punti di “Insieme per il futuro delle imprese”, roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che ha vissuto la sua sesta tappa a Torino, al Centro Congressi dell’Unione Industriali. Presentato nell’occasione il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni, con gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.

