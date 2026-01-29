Ultime News

29 Gen 2026 Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
29 Gen 2026 La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats
29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
Video Pillole

CDP e Confindustria insieme per le imprese, a Torino la sesta tappa del roadshow

TORINO (ITALPRESS) – Sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l’imprenditoria giovanile, l’abitare sostenibile, i nuovi strumenti di finanza alternativa e accesso al credito: sono tra i principali punti di “Insieme per il futuro delle imprese”, roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che ha vissuto la sua sesta tappa a Torino, al Centro Congressi dell’Unione Industriali. Presentato nell’occasione il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni, con gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.
xb4/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...