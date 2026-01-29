Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Video Pillole

Crans-Montana, Bertolaso “Pazienti in miglioramento, speriamo presto dimissioni”

MILANO (ITALPRESS) – In merito ai feriti nella tragedia di Crans Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, “la situazione è in miglioramento. Tre ragazzi sono sicuramente in una situazione ancora critica: la prognosi è ancora riservata, però stanno migliorando e quindi speriamo presto di poter dire che sono tutti fuori pericolo. Speriamo durante le Olimpiadi di dimettere qualcuno”. Lo ha dichiarato l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso olimpico al Niguarda.

xh7/trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...