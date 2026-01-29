Folgiero “Per la difesa servono nuovi strumenti per minacce non convenzionali”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati in un ciclo geopolitico della difesa che durerà a lungo e dobbiamo anche abituarci alla difesa da minacce non convenzionali, che sono quelle della guerra ibrida, la minaccia dei cavi subacquei. E’ un tema macroscopico, sottovalutato. Questo tipo di episodi sono molto più frequenti e quindi bisogna attrezzarsi per la sicurezza delle infrastrutture subacquee e per la sicurezza dei porti”. Così Pierroberto Folgiero, Ad di Fincantieri. a margine del primo Forum Difesa a Roma.

