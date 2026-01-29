Ultime News

29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
29 Gen 2026 Morì dopo intervento al polso. Automobilista sotto accusa, la difesa: "Colpa medica"
29 Gen 2026 Torna “A-Team” su CR1: mercato, formazione e focus sull’Inter
29 Gen 2026 Salute mentale, la Neuropsichiatria Infantile entra nelle scuole del territorio
Video Pillole

Folgiero “Per la difesa servono nuovi strumenti per minacce non convenzionali”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo entrati in un ciclo geopolitico della difesa che durerà a lungo e dobbiamo anche abituarci alla difesa da minacce non convenzionali, che sono quelle della guerra ibrida, la minaccia dei cavi subacquei. E’ un tema macroscopico, sottovalutato. Questo tipo di episodi sono molto più frequenti e quindi bisogna attrezzarsi per la sicurezza delle infrastrutture subacquee e per la sicurezza dei porti”. Così Pierroberto Folgiero, Ad di Fincantieri. a margine del primo Forum Difesa a Roma.

