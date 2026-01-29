“Gioielli sotto casa": inizia la scoperta di Paitone, Valle Sabbia

Giovedì alle 20.30, su CR1 Canale 19, torna l’appuntamento con “Gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale e questa volta la meta è un angolo ricco di storia e bellezza spesso poco conosciuto: Paitone, nella suggestiva Valle Sabbia.

La puntata prende avvio dal cuore spirituale del paese, la parrocchia di Sant’Antonio da Padova, un luogo che racconta secoli di fede, arte e trasformazioni. La chiesa che ammiriamo oggi non è infatti quella originaria, ma il secondo rifacimento di un antico nucleo storico. Le sue radici affondano nell’VIII secolo, quando, per volere del re longobardo Desiderio, venne edificata una chiesa dedicata a Santa Giulia, posta alle dipendenze del Monastero di San Salvatore di Brescia.

Nel corso del tempo l’edificio subì importanti interventi: una prima ricostruzione nel Quattrocento e un ulteriore rifacimento nella metà del Settecento, quando la chiesa venne definitivamente intitolata a Sant’Antonio da Padova. La facciata attuale, elegante e scenografica, è un raffinato esempio di stile barocco, articolata in due ordini sovrapposti che conferiscono slancio e armonia all’insieme.

All’interno, lo sguardo viene subito catturato dall’altare maggiore, dominato dalla pala di Luigi Sigurtà, che raffigura la Sacra Famiglia con Sant’Antonio da Padova, intento a sorreggere con dolcezza il Bambinello. Un’opera di grande intensità che unisce devozione e sensibilità artistica. Nella canonica, inoltre, sono conservati preziosi resti di affreschi appartenenti all’antica chiesa di Santa Giulia, riemersi grazie a recenti lavori di restauro e testimoni silenziosi della lunga storia del luogo.

Il viaggio di “Gioielli sotto casa” prosegue poi verso una chiesa più piccola nelle dimensioni, ma non certo nel fascino: la chiesa di San Rocco. Situata nel territorio comunale di Paitone, nella Morenica del Garda, questa chiesetta si presenta con una pianta rettangolare orientata lungo l’asse nord-sud, con la facciata rivolta a mezzogiorno. Il prospetto, semplice e armonioso, è caratterizzato da un unico registro con sommità a doppio spiovente, un portale lapideo centrale con stipiti e architrave e, sopra di esso, una finestra a tutto sesto che illumina l’interno. Sul lato est si innalza un delicato campanile a vela, discreto ma perfettamente integrato nell’architettura.

L’interno è a navata unica, con copertura lignea a doppia falda sostenuta da un arcone in muratura, mentre il presbiterio, a pianta rettangolare, è coperto da una volta a crociera che dona solennità e raccoglimento all’ambiente.

Con questa tappa a Paitone, “Gioielli sotto casa” conferma ancora una volta la sua missione: raccontare luoghi vicini ma straordinari, capaci di sorprendere e di restituire al pubblico il valore autentico della storia, dell’arte e dell’identità del territorio. Appuntamento giovedì 29 gennaio 2026 ore 20:30 su CR1 canale 19.

Veronica Padiglione

