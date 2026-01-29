Inaugurata Evolio Expo, Paolicelli “Sinergia fondamentale”

Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
BARI (ITALPRESS) – “C’è un’attenzione particolare. Aver collaborato con l’assessore allo Sviluppo economico e con l’assessore al Turismo sicuramente aumenta le opportunità commerciali per i buyer di venire qui ed effettuare proposte commerciali ai nostri produttori di olio. Ma aumentano anche le possibilità di turismo, grazie anche al rapporto con i Comuni che effettuano iniziative e promuovono sia i loro frantoi storici, sia i produttori di olio. Ecco, questa sinergia è sicuramente fondamentale, ed è qualcosa che dobbiamo accogliere e su cui continuare a investire”. Lo ha detto l’assessore al turismo della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine della presentazione della seconda edizione di EVOLIO Expo, inaugurata questa mattina in Fiera del Levante.

