Ruvinetti su crisi Iran “In gioco modifiche a equilibri in Medio Oriente”
ROMA (ITALPRESS) – “Credo che Israele e Stati Uniti vogliano cambiare gli equilibri in Medio Oriente”. E’ l’opinione di Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione MedOr, intervistato dall’agenzia Italpress sulla questione iraniana. Operare un cambio ai vertici di Teheran significherebbe, per gli Stati Uniti, anche “togliere un baluardo importante alla Russia e alla Cina” secondo l’esperto.
