Ultime News

29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
29 Gen 2026 Morì dopo intervento al polso. Automobilista sotto accusa, la difesa: "Colpa medica"
29 Gen 2026 Torna “A-Team” su CR1: mercato, formazione e focus sull’Inter
29 Gen 2026 Salute mentale, la Neuropsichiatria Infantile entra nelle scuole del territorio
Video Pillole

Tg Economia – 29/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– CIG in diminuzione, metalmeccanico e tlc pesano sulla straordinaria
– Gig Economy, nell’Ue 28 milioni di addetti
– La Rai torna in Fiera, 120 mln per il nuovo centro di produzione a Milano
– Certificazione unica 2026, tutte le novità
abr/gtr

