È la scuola per numero di studenti più popolosa della città e punta a plasmare tecnici ed informatici, elettricisti, ingegneri di domani e professionisti.

È l’Istituto Torriani di Cremona, che al suo interno conta ben 11 indirizzi differenti e due sedi. Nello specifico si tratta di automazione ed elettrotecnica, biotecnologie sanitarie, informatica, meccanica meccatronica, chimica, articolazione materiali, il liceo delle scienze applicate e il liceo sportivo, oltre ai corsi professionali offerti dall’APC.

Numerosi poi i progetti che, anche fuori dalle ore di scuola, coinvolgono in maniera diretta i ragazzi.

“Il Torriani è una scuola che viaggia su due canali – spiega la Dirigente Simona Piperno -: tradizione e innovazione. Alcuni progetti raccontano quindi una storicità, che si è costruita nel tempo; andremo avanti per esempio con i progetti dei centri di promozione della legalità e dall’altra parte con il viaggio della memoria. Quest’anno andremo a Flossenburg, la seconda settimana di aprile”.

Tanti invece i progetti che si inseriscono sulla scia dell’innovazione, insieme a numerose novità in arrivo nei prossimi mesi.

“Si parla di service learning – commenta in merito la Dirigente -, con la scuola che da quest’anno ha aderito al progetto regionale; stiamo già cominciando a verificare le prime modalità di attuazione di una scuola sempre più a servizio della cittadinanza. Parleremo poi del campus formativo, che sicuramente rappresenta in questo momento il progetto più ambizioso del Torriani. E ancora, si parla fondamentalmente dell’adozione dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto dell’integrazione del curriculum di istituto alla luce delle importanti novità che l’intelligenza artificiale inevitabilmente comporta anche per l’organizzazione scolastica”.

“Poi il contrasto alla violenza di genere – conclude Piperno – con i nostri appuntamenti mensili in memoria delle donne che sono vittima di femminicidio, e tante altre attività che nel corso di quest’anno continueremo a portare avanti”.

