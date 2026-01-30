Bitti (Kia Italia) “30 anni e due novità elettriche: EV5 e veicoli commerciali”





COURMAYEUR (ITALPRESS) – “Per celebrare degnamente il 30esimo compleanno di Kia Italia, presentiamo due modelli nuovi. Un modello, diciamo, è un SUV, si chiama EV5 che rappresenta un po’ quello che è il DNA di Kia, quindi è un SUV di dimensioni di circa 4,60, quindi di segmento C totalmente elettrico, quindi che condivide la piattaforma EPMG, che è quella che è il cuore di tutta la nostra gamma elettrica ed è un SUV caratterizzato da un design estremamente moderno che rappresenta quello che è il concetto di opposite united che caratterizza tutta la gamma Kia e quindi si va a posizionare all’interno della nostra gamma dei SUV di segmento C. L’altra novità invece è quella che riguarda il ritorno di Kia nel mondo dei veicoli commerciali, anche qui con un modello elettrico che eh condivide la stessa piattaforma tecnologica de delle passenger carie elettriche e che vedrà l’ampliamento della gamma che porterà a configurazioni sia adatte al trasporto delle merci, quindi van tradizionali, che il trasporto dei passeggeri e vedremo anche una versione truck”. Lo dice Giuseppe Bitti, Amministratore delegato Kia Italia- “Quindi nel corso dell’anno avremo una gamma estremamente interessante per il mondo dei veicoli commerciali perché è un trend di mercato che sta crescendo molto più rapidamente rispetto a quello che riguarda le passenger car, proprio perché diverse entità, ma a partire dagli enti pubblici o le aziende o anche le piccole e medie imprese stanno dimostrando un gradimento per l’elettrificazione, diciamo, dei veicoli delle proprie flotte. Quindi noi credo che saremo in grado con sia per quelle che saranno le configurazioni di fabbrica, ma per quelle che saranno le trasformazioni che andremo a realizzare qui in Italia, di offrire una gamma estremamente articolata e giusta per rendere onore a questi clienti che stanno decidendo di convertirsi a delle forme di mobilità più ecosostenibili” conclude.

col/tvi/gtr

© Riproduzione riservata