30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
30 Gen 2026 Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato
30 Gen 2026 Cremo, il Torino si inserisce nella trattativa per Marianucci
Di Costanzo “Il digitale parte integrante della nostra vita, va utilizzato bene”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il digitale è parte integrante della nostra vita quotidiana, nel lavoro, nella professione, in famiglia, nel privato. Il Festival Digitale Popolare lo porta in piazza, a Torino da 5 edizioni ad ottobre sarà la quinta edizione, iniziamo anche con altre città, siamo a Firenze in Piazza Ognissanti, tanta partecipazione ma soprattutto tanta conoscenza. Un investimento sulle competenze, sulle professionalità, perché il digitale non è né buono né cattivo, Va ovviamente utilizzato bene, in modo corretto e quindi serve tanta conoscenza”. Lo ha detto Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, in occasione dell’inaugurazione del tour nazionale 2026 del Festival Digitale Popolare a Firenze.

