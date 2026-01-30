Foggia, smantellata la banda degli assalti con esplosivo agli Atm

FOGGIA (ITALPRESS) – Cinque arresti e tredici indagati tra la Puglia e la Sicilia. È il bilancio dell’operazione dei Carabinieri di Cerignola che ha smantellato un’organizzazione specializzata negli assalti ai bancomat. Il gruppo, composto da giovani tra i 20 e i 26 anni, aveva la propria base operativa nel foggiano, tra Orta Nova e Carapelle. Gli investigatori hanno ricostruito il metodo sistematico utilizzato per i colpi: auto di grossa cilindrata rubate o noleggiate, targhe clonate e l’uso della cosiddetta “marmotta”. Si tratta di un ordigno artigianale ad alto potenziale che veniva inserito nelle fessure degli sportelli ATM per far esplodere le casseforti, causando gravi danni strutturali agli edifici. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha accertato cinque assalti compiuti tra settembre e ottobre 2025. La banda si muoveva su tutto il territorio nazionale, colpendo istituti di credito e uffici postali nelle province di Foggia, Taranto, Lecce, Benevento e Macerata. Il bottino complessivo è stimato in circa 40 mila euro. Durante il blitz sono stati sequestrati una pistola clandestina e diversi candelotti di esplosivo già pronti per nuovi assalti.

