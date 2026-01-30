Ultime News

30 Gen 2026 Walter Veltroni a Cremona, libro e teatro in un doppio appuntamento al Ponchielli
30 Gen 2026 Il Ministro Lollobrigida a Soresina in visita alla Latteria
30 Gen 2026 Maturità, seconda prova: latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico
30 Gen 2026 Logopedia in neonatologia, convegno a Cremona
30 Gen 2026 Dove le macchie diventano ricami, libro-testimonianza di Carotti sull'Alzheimer
Il nazionalismo economico nell’era della chiusura

MILANO (ITALPRESS) – Il contesto globale è segnato da una crescente chiusura. Le preoccupazioni economiche, le tensioni geopolitiche e le trasformazioni tecnologiche spingono le persone a restringere il proprio orizzonte a cerchie sempre più ristrette e familiari, spesso allineate alle proprie convinzioni. Una dinamica che ha un impatto diretto sui livelli di fiducia nei confronti delle istituzioni, ma anche sull’economia. Ne ha parlato Mainardo de Nardis, Global President e Chief Operating Officer di Edelman, un’intervista all’Italpress.

