Inps, Fava “Intesa siglata con la Procura di Milano per contrasto lavoro nero”

MILANO (ITALPRESS) – L’intesa siglata oggi “è un ottimo momento, un inizio di una collaborazione virtuosa, finalizzata a tutelare i contribuenti e a tutelare anche i contribuenti fragili, contro il lavoro nero e contro il caporalato”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della firma della convenzione con il Procuratore generale di Milano, Marcello Viola, per la tutela del mercato del lavoro e il contrasto ai fenomeni di illegalità in ambito assistenziale, contributivo e previdenziale. Il protocollo sottoscritto oggi rappresenta un unicum: è infatti la prima intesa di questo tipo siglata tra l’Inps e una Procura della Repubblica in Italia. “Tutelare il lavoro, difendere il lavoro regolare, vuol dire tutelare la dignità del nostro Paese. E quindi oggi è un bel momento al quale daremo attuazione e ringrazio per questo il procuratore, perché insieme cercheremo di far emergere il lavoro irregolare a tutela di chi vuol fare lavoro regolare”, aggiunge Fava.

