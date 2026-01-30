Ultime News

30 Gen 2026 Rinnovo segreteria Pd, assemblea convocata il 14 marzo
30 Gen 2026 Lollobrigida a Soresina: "Il nostro mondo agricolo va rafforzato e reso competitivo"
30 Gen 2026 Incidente in A21, 2 km di coda in direzione Brescia
30 Gen 2026 Pericolosa fuga con auto rubata sulla Paullese: in arresto 21enne
30 Gen 2026 Truffa del finto carabiniere, raggirata un'anziana: denunciato uomo di 23 anni
Irsap, Gualdani “Da Regione grande attenzione per le industrie della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo già operativi grazie all’assegnazione dei fondi ad opera della Regione: l’area industriale di Carini è in corso d’opera, così come Lercara Friddi e altri comprensori. Questo governo regionale ha avuto grande attenzione per le industrie della Sicilia: il Pil è in crescita, più diamo un segnale positivo alle aree industriali più un imprenditore è stimolato a investire sulla Sicilia”. Lo ha detto Marcello Gualdani, commissario di Irsap Sicilia, intervenuto a Villa Airoldi a Palermo all’incontro intitolato ‘Spazi, imprese, futuro. La piattaforma Irsap per aree industriali più competitive’:.
