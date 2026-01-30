Irsap, Gualdani “Da Regione grande attenzione per le industrie della Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo già operativi grazie all’assegnazione dei fondi ad opera della Regione: l’area industriale di Carini è in corso d’opera, così come Lercara Friddi e altri comprensori. Questo governo regionale ha avuto grande attenzione per le industrie della Sicilia: il Pil è in crescita, più diamo un segnale positivo alle aree industriali più un imprenditore è stimolato a investire sulla Sicilia”. Lo ha detto Marcello Gualdani, commissario di Irsap Sicilia, intervenuto a Villa Airoldi a Palermo all’incontro intitolato ‘Spazi, imprese, futuro. La piattaforma Irsap per aree industriali più competitive’:.

