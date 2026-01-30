Irsap, Tamajo “Ridata possibilità ad aziende di insediarsi in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per destinare importi significativi a Irsap, parliamo di 500 milioni per la riqualificazione delle aree industriali. Abbiamo fatto un bel lavoro su tutte quelle della Sicilia, provincia per provincia, per ridare lapossibilità alle aziende di insediarsi qui. Oggi la Sicilia è una terra che cresce ed è attrattiva dal punto di vista commerciale:dobbiamo riqualificare le aree e creare spazio per far insediare le aziende che credono in questa terra. La Sicilia cresce piùdelle regioni del nord, quindi dobbiamo sfruttare questo periodo cercando di mettere a terra tutte le risorse a disposizione: fondieuropei e Zes sono strumenti importanti in termini di attrattività”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive EdyTamajo a un incontro tenutosi a Villa Airoldi a Palermo e intitolato ‘Spazi, imprese, futuro. La piattaforma Irsap per aree industriali più competitive’:

