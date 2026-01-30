Video Pillole
Irsap, Tamajo “Ridata possibilità ad aziende di insediarsi in Sicilia”
PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per destinare importi significativi a Irsap, parliamo di 500 milioni per la riqualificazione delle aree industriali. Abbiamo fatto un bel lavoro su tutte quelle della Sicilia, provincia per provincia, per ridare la
possibilità alle aziende di insediarsi qui. Oggi la Sicilia è una terra che cresce ed è attrattiva dal punto di vista commerciale:
dobbiamo riqualificare le aree e creare spazio per far insediare le aziende che credono in questa terra. La Sicilia cresce più
delle regioni del nord, quindi dobbiamo sfruttare questo periodo cercando di mettere a terra tutte le risorse a disposizione: fondi
europei e Zes sono strumenti importanti in termini di attrattività”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy
Tamajo a un incontro tenutosi a Villa Airoldi a Palermo e intitolato ‘Spazi, imprese, futuro. La piattaforma Irsap per aree industriali più competitive’:
