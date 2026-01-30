Maturità, Valditara “Chi non sosterrà l’esame orale dovrà ripetere l’anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Da quest’anno l’esame di stato si chiamerà esame di maturità. Vogliamo infatti valutare quel grado di autonomia e responsabilità raggiunto dallo studente”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, presentando le novità del nuovo esame di Maturità. “La valutazione della maturità dello studente terrà conto anche di azioni particolarmente meritevoli o attività extrascolastiche che hanno arricchito il curricula dello studente. Siccome vogliamo valutare la maturità acquisita, è chiaro che chi non sosterrà l’esame orale dovrà ripetere l’anno”.

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)