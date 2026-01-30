Ultime News

30 Gen 2026 Cremo: l’Inter ha numeri straordinari, ma deve fare i conti con le assenze
30 Gen 2026 Via libera ai fondi per le "Zis": Cremona presenterà un masterplan sull'agroalimentare
30 Gen 2026 Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenni
30 Gen 2026 Scossone nella Lega: si è dimesso il segretario casalasco Agazzi
30 Gen 2026 Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
Milano Serravalle accelera sulla digitalizzazione della rete: investiti 50 mln

MILANO (ITALPRESS) – Milano Serravalle – Milano Tangenziali accelera il percorso di digitalizzazione della propria rete autostradale, una delle più strategiche del Paese e al centro della mobilità lombarda e dei principali corridoi europei, per aumentare la sicurezza, migliorare la sostenibilità ambientale e offrire ai viaggiatori servizi sempre più efficienti.
