Milano, Viola “Grazie a intesa con Inps più risultati contro l’illegalità”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa intesa porta verso l’applicazione e l’attuazione concreta di modelli virtuosi”. Si tratta dell’attuazione “di un rapporto di collaborazione consolidato con l’Inps, già attivo da tempo, che ci ha consentito di perseguire con efficacia i fenomeni criminali esistenti sul territorio in materia di lavoro nero e di caporalato”. Così il Procuratore generale di Milano, Marcello Viola, a margine della firma della convenzione con il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, per la tutela del mercato del lavoro e il contrasto ai fenomeni di illegalità in ambito assistenziale, contributivo e previdenziale. Il protocollo sottoscritto oggi rappresenta un unicum: è infatti la prima intesa di questo tipo siglata tra l’Inps e una Procura della Repubblica in Italia. “Abbiamo tutti il dovere di perseguire questo fine di legalità – aggiunge Viola – , sono certo che” con la formalizzazione di questo protocollo “otterremo risultati ancora più positivi”.

