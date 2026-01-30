Ultime News

30 Gen 2026 Cremo: l’Inter ha numeri straordinari, ma deve fare i conti con le assenze
30 Gen 2026 Via libera ai fondi per le "Zis": Cremona presenterà un masterplan sull'agroalimentare
30 Gen 2026 Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenni
30 Gen 2026 Scossone nella Lega: si è dimesso il segretario casalasco Agazzi
30 Gen 2026 Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
Realpolitik – Come “gestire” Trump?

ROMA (ITALPRESS) – La tecnica è sempre la stessa: volere qualcosa, impostare il dibattito a propria immagine e somiglianza, chiedere quello che con ogni probabilità si sa già che non si potrà ottenere, e poi buttare sul dibattito tutto il peso degli Stati Uniti. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, analizza le nuove vicende che vedono protagonista il presidente degli Stati Uniti. Stavolta in contrapposizione con il principale alleato: l’Europa. Il quesito di partenza è: come va gestito Donald Trump?
