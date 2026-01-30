Ultime News

30 Gen 2026 Vanoli verso Sassari, Campigotto: “Assenti recuperati e clima positivo nel gruppo”
30 Gen 2026 Carabinieri Forestali, oltre 300 controlli contro il dissesto idrogeologico
30 Gen 2026 Traffico in via Giordano, Ceraso: "Dati forniti da Comune non attendibili"
30 Gen 2026 Rinnovo segreteria Pd, assemblea convocata il 14 marzo
30 Gen 2026 Lollobrigida a Soresina: "Il nostro mondo agricolo va rafforzato e reso competitivo"
Salute Magazine – 30/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Diventa rimborsabile un nuovo farmaco per l’ipertensione arteriosa polmonare
– Bronchiectasie patologia diffusa ma “senza cura”, esperti a confronto
– Un podcast per raccontare la ricerca scientifica
