Tg Sport – 30/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner cede a un immenso Djokovic, il serbo in finale con Alcaraz
– Sorteggi Champions League, tante insidie per le italiane
– La Roma direttamente agli ottavi, per il Bologna playoff col Brann
– Milano torna a sorridere il Eurolega, battuto il Partizan
– Cancellata la discesa di Crans-Montana, troppe cadute
