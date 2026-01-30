Ultime News

30 Gen 2026 Bossi (Lega): "Agazzi? Mi dispiace l'addio, non commento scelte personali"
30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
30 Gen 2026 Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato
Video Pillole

Tg Sport – 30/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner cede a un immenso Djokovic, il serbo in finale con Alcaraz
– Sorteggi Champions League, tante insidie per le italiane
– La Roma direttamente agli ottavi, per il Bologna playoff col Brann
– Milano torna a sorridere il Eurolega, battuto il Partizan
– Cancellata la discesa di Crans-Montana, troppe cadute
