30 Gen 2026 Cremo: l’Inter ha numeri straordinari, ma deve fare i conti con le assenze
30 Gen 2026 Via libera ai fondi per le "Zis": Cremona presenterà un masterplan sull'agroalimentare
30 Gen 2026 Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenni
30 Gen 2026 Scossone nella Lega: si è dimesso il segretario casalasco Agazzi
30 Gen 2026 Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
Trecento metri quadrati di terreno vegetale trasformati in una discarica abusiva

ISCHIA (ITALPRESS) – Trecento metri quadrati di terreno vegetale trasformati in una discarica abusiva nel cuore dell’Isola Verde. Un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ma utilizzata come deposito illegale di scarti dell’edilizia.
Il blitz della Guardia di Finanza è scattato all’alba. I militari hanno sorpreso due autocarri di un’impresa edile locale proprio mentre sversavano tonnellate di macerie. Ottocentoquaranta metri cubi di materiali da demolizione abbandonati senza alcuna protezione per il sottosuolo, tra polvere e calcinacci.
I controlli hanno svelato l’assenza totale di autorizzazioni: nessun formulario di trasporto, nessuna tracciabilità dei rifiuti. Durante l’ispezione è emersa anche l’irregolarità dei lavoratori: uno dei conducenti è risultato essere impiegato completamente in nero. L’intera area e i due automezzi sono stati posti sotto sequestro. Il titolare dell’azienda è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e violazione delle norme ambientali.

