Eppur si muove: in arrivo nuove attività in corso Pietro Vacchelli

Corso Pietro Vacchelli a Cremona, via d’accesso al centro storico provenendo da Porta Romana e arrivando sino a via XX Settembre, tra neonate attività e vetrine vuote, ha fatto registrare negli ultimi giorni alcuni movimenti che hanno attirato l’attenzione dei passanti.

Il primo riguarda locali che sino ad un paio di anni fa ospitavano un frequentato bar, a circa metà della via. Chiuso il portone dal vecchio gestore, i proprietari dell’immobile hanno atteso anni prima di vedersi formulare una richiesta di acquisto. Il cartello con l’annuncio è sparito da settimane e negli ultimi giorni si sono messi all’opera muratori e tecnici per allestire nuovi uffici di un’azienda cremonese che si occupa di progettazione e installazione di impianti per pubblico e privati.

Poco oltre, proseguendo nel senso unico di Corso Pietro Vacchelli, sul lato opposto, è in fase di preparazione una nuova attività. Sulle vetrine, coperte da fogli di giornale, campeggia un cartello. Il messaggio riportato annuncia l’arrivo di “uno spazio accogliente” che dovrebbe ospitare un’insegnante privata di inglese.

