31 Gen 2026 Dall’Inghilterra a Cremona con una cassa di Red Bull per Jamie Vardy
31 Gen 2026 Vanoli in trasferta in Sardegna con la Dinamo Sassari in cerca di punti preziosi
31 Gen 2026 Stretta sui locali, Virgilio: "Dialogo fra istituzioni solo all’interno delle dovute sedi"
31 Gen 2026 Osservatorio Confcommercio Energia: bollette sempre più care per le imprese del terziario
31 Gen 2026 Cerimonia dell'anno giudiziario: "Questa riforma non risolve i problemi della giustizia"
Stretta sui locali, Virgilio: "Dialogo fra istituzioni solo all’interno delle dovute sedi"

La chiusura di locali notturni a Cremona ha suscitato polemiche. Il sindaco Virgilio conferma l'istruttoria in corso e sottolinea l'importanza di un dialogo diretto tra le istituzioni, evitando comunicazioni mediatiche

Il Juliette di Cremona
Fill-1

La stretta sui locali con le chiusure predisposte dalla questura di Cremona continua a far discutere. L’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è concentrato sulla condivisione di una pianificazione dei controlli ordinari.

Mentre le discoteche Juliette e Centrale del latte di Cremona hanno i battenti chiusi da metà gennaio, sul tema interviene il sindaco Andrea Virgilio, che aveva ricevuto dal questore una richiesta di revoca delle licenze di entrambi i locali. Il primo cittadino conferma le verifiche in corso e invita ad un dialogo nelle dovute sedi: “C’è un’istruttoria in corso” commenta Virgilio “quello che posso dire è che il dialogo fra istituzioni deve essere fatto all’interno di quei contesti e non attraverso Ansa o mezzo stampa”.

I controlli della questura avevano portato a diverse chiusure: il Moma Club di Crema e il Juliette erano state le prime discoteche colpite dai provvedimenti. A questi si è aggiunta la Centrale del Latte, locale in cui era stata trasferita una festa prevista in via Mantova. Anche lì, in questo weekend, la musica resterà spenta.

