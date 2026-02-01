Centri civici: Francesca Romagnoli annuncia nuove linee guida per l'uso degli spazi

Il vice sindaco e assessore di quartieri Francesca Romagnoli sta lavorando sulle linee guida per i centri civici per regolarne l’uso, l’assegnazione e la gestione degli spazi comunali, capofila il Centro Civico del Boschetto.

“Stiamo lavorando sulle linee guida che regolamenteranno le sale da mettere a disposizione della cittadinanza. Al momento abbiamo steso delle linee guida che verranno poi inserite in un altro documento che sarà poi quello complessivo delle sale della città”.

Al Boschetto all’interno del centro civico uno spazio sarà occupato anche dal centro di ascolto della Caritas.

“La convenzione l’abbiamo già mandata avanti e si tratta di attendere ancora qualche settimana per concludere la parte amministrativa. Gli spazi sono a disposizione, lì entrerà la Caritas, dovrebbe essere confermata la presenza dell’associazione unitaria dei pensionati e il comitato di quartiere. Questo per quanto riguarda il piano terra oltre ovviamente allo spazio laterale ma che ha un accesso differente che è quello dell’ambulatorio”.

Il centro civico del Boschetto era stato scelto a suo tempo per l’avvio di un progetto sperimentale.

“ L’arrivo dell’infermiere di famiglia e di comunità – ha chiosato l’assessore – è ancora in stand by nel senso che la convenzione che noi abbiamo stipulato è stata inviata a fine anno all’amministrazione della ASST e siamo in attesa delle loro osservazioni e poi procederemo con la sottoscrizione”.

© Riproduzione riservata