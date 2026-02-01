Ultime News

1 Feb 2026 Folino: “Ripartiamo dalla prestazione di stasera”
1 Feb 2026 Nicola: "Ho visto la mentalità che voglio dai miei ragazzi"
1 Feb 2026 Marotta sul petardo lanciato dalla curva ospite: "Tutta l'Inter condanna l'accaduto"
1 Feb 2026 Le pagelle di Cremonese-Inter: buono l'esordio di Youssef Maleh
1 Feb 2026 Zerbin: "In questo momento tutti gli episodi ci girano contro"
Marotta sul petardo lanciato dalla curva ospite: "Tutta l'Inter condanna l'accaduto"

Le parole del presidente e amministratore delegato dell'Inter condannano il lancio del petardo sotto la porta di Audero

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato il triste episodio del petardo lanciato dalla tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere grigiorosso Audero. “Vorrei condannare questo gesto, insulso e che non ha a che fare con i valori dello sport. Il dispiacere non è solo mio, ma anche della totalità dei tifosi interisti e dei giocatori che sono rimasti male. Le autorità stanno indagando, pare che sia un gesto isolato”.

Marotta esprime vicinanza al portiere della Cremonese: “Vorrei esprimere l’apprezzamento per la professionalità di Audero che con il suo comportamento ha contribuito a difendere la sua porta fino alla fine. E’ stato un comportamento serio. Tutta l’Inter condanna l’accaduto”.

