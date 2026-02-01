Marotta sul petardo lanciato dalla curva ospite: "Tutta l'Inter condanna l'accaduto"

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato il triste episodio del petardo lanciato dalla tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere grigiorosso Audero. “Vorrei condannare questo gesto, insulso e che non ha a che fare con i valori dello sport. Il dispiacere non è solo mio, ma anche della totalità dei tifosi interisti e dei giocatori che sono rimasti male. Le autorità stanno indagando, pare che sia un gesto isolato”.

Marotta esprime vicinanza al portiere della Cremonese: “Vorrei esprimere l’apprezzamento per la professionalità di Audero che con il suo comportamento ha contribuito a difendere la sua porta fino alla fine. E’ stato un comportamento serio. Tutta l’Inter condanna l’accaduto”.

© Riproduzione riservata