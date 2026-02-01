Scontri Torino, Cirio “Attacco premeditato a una città e allo Stato”

Ultime News

1 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
1 Feb 2026 Fuori dai giorni della merla, anche nel cremonese rinnovati i tradizionali riti con canti e falò
1 Feb 2026 "Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani
1 Feb 2026 Violenza a Torino, Portesani presenta ordine del giorno: "Prendere le distanze"
1 Feb 2026 Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"
TORINO (ITALPRESS) – “Si riparte con una condanna reale e unitaria, quello di ieri a Torino è stato un attacco premeditato a una città e allo Stato. Non è una manifestazione qualsiasi finita male, è una manifestazione che non poteva non finire male, perché è stata oggetto di una chiamata alle armi da parte di un manipolo di delinquenti di Askatasuna, che fanno i delinquenti da trent’anni a Torino e in Piemonte. Ecco perché questo è molto grave”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta i violenti scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo pro Askatasuna. “Quanto successo ieri deve imporci come forze politiche l’approvazione rapidissima del Decreto Sicurezza, se fosse già operativo potremmo avere strumenti per impedire quanto accaduto ieri a Torino, perché il Decreto prevede la possibilità di eseguire fermi preventivi – ha aggiunto Cirio – Significa che se una persona con precedenti specifici per aggressione viene a Torino per la manifestazione, le forze dell’ordine possono preventivamente fermarlo per dodici ore. Se questo fosse già legge, noi avremmo avuto molti meno delinquenti nella città a compiere gli atti vergognosi che hanno compiuto”.

