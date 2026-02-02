Ats, incontro di sensibilizzazione e formazione sul gas radon

ATS Val Padana e ARPA Lombardia organizzano un incontro di sensibilizzazione e formazione dedicato al tema del radon, un gas naturale di origine radioattiva, invisibile e inodore, che proviene principalmente dal terreno e può accumularsi negli ambienti chiusi, soprattutto nei piani bassi e seminterrati delle abitazioni.

La sua presenza prolungata ad alte concentrazioni può rappresentare un rischio per la salute, in particolare per l’apparato respiratorio.

L’incontro si terrà martedì 4 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso lo Spazio Comune di Cremona, in Piazza Stradivari 7, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cremona.

Nel corso della serata interverranno esperti del settore sanitario e ambientale: Enea Antoniazzi, Direttore della Struttura Igiene e Sanità Pubblica – Salute Ambiente di ATS Val Padana, illustrerà il radon come rischio sanitario negli ambienti di vita. Seguirà l’intervento di Luca Bianchi, fisico di ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona-Mantova U.O. Agenti Fisici, che approfondirà gli aspetti ambientali e legislativi legati alla presenza del gas. A chiudere, Stefano Ferrari, dirigente della Struttura Igiene e Sanità Pubblica – Salute Ambiente di ATS Val Padana, presenterà le attività di monitoraggio del radon nelle abitazioni.

L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza e ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su un rischio spesso poco conosciuto, fornendo informazioni pratiche su come ridurre l’esposizione e migliorare la qualità dell’aria negli ambienti domestici.

