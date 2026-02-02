"Fondo idrocarburi", al comune di Vescovato oltre 57mila euro

La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il testo contiene le modalità di utilizzo delle risorse del ‘Fondo idrocarburi’ riferite all’annualità 2024, destinate ai territori interessati dalle attività estrattive.

L’intesa stabilisce, inoltre, che le risorse dei futuri fondi alimentati con le royalties delle produzioni del 2025 e del 2026 saranno destinate alla prosecuzione dei progetti per spese sociali e spese di investimento in opere pubbliche.

Le risorse assegnate da Regione Lombardia destinate ai Comuni che ospitano impianti di estrazione di idrocarburi (petrolio e gas naturale) ammontano complessivamente a 201.876 euro. I fondi, derivanti dalle royalties per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, serviranno per interventi di qualificazione ambientale, sviluppo economico e coesione sociale.

“Abbiamo scelto di destinare questi fondi a progetti di coesione sociale – sottolinea Maione -. Si tratta di un lavoro coordinato che permette l’avvio di numerosi progetti: dall’assistenza alle fasce più fragili e ai disabili, fino alla messa in sicurezza degli spazi pubblici e comuni. La finalità di questo piano è dare valore ai territori, trasformando queste risorse in un investimento sulla qualità della vita di queste comunità”.

Il riparto dei fondi prevede lo stanziamento per il comune di Vescovato pari a 57.072 euro per interventi di qualificazione ambientale e sviluppo economico consistenti nella manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche. Cappella Cantone, invece, beneficerà di 10.903 euro per il finanziamento di servizi sociali essenziali, con un focus specifico sull’assistenza agli anziani.

Sull’erogazione dei fondi è intervenuto anche il consigliere regionale Marcello Ventura. “Si tratta di un passaggio fondamentale per dare valore reale alle nostre comunità – afferma “Grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Giorgio Maione, queste risorse vengono restituite direttamente ai cittadini attraverso investimenti mirati sulla qualità della vita. La scelta politica è chiara: utilizzare i proventi dell’energia per sostenere le fasce più fragili e migliorare le infrastrutture locali”.

