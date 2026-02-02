Ultime News

2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
Il racconto di uno degli agenti feriti “Un mio collega mi ha salvato la vita”

TORINO (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare la squadra che è sempre stata vicina a me nonostante il video dicesse il contrario, ma smentisco tutto e dico che la squadra era vicina, solamente che gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti, quindi cercavamo di contenere un po’ il tutto. Poi mi sono ritrovato nella ressa, mi hanno spinto giù e da là è successo quello che è successo. In particolare ci tengo a ringraziare mio collega, fratello, angelo custode, Lorenzo che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita, gli devo la vita”. Questo il racconto di Alessandro Calista, uno dei poliziotti rimasti feriti e vittima di pestaggio al corteo pro-Askatasuna, sabato a Torino.

