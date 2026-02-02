L’igiene orale è alleata del benessere, ecco perché





MILANO (ITALPRESS) – La salute della bocca è fondamentale per il benessere generale e la longevità: denti, gengive e tessuti di supporto sono infatti strettamente collegati al resto dell’organismo e possono indicare l’insorgenza di malattie anche importanti. Una buona salute del cavo orale consente innanzitutto una masticazione efficace, indispensabile per una corretta digestione e l’assorbimento dei nutrienti: inoltre, numerosi studi hanno dimostrato che le malattie gengivali croniche, e in particolare la parodontite, sono associate a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, diabete e ictus. Dal punto di vista del benessere psicologico e sociale, una bocca sana influisce in modo significativo sulla qualità della vita: il sorriso, la capacità di parlare senza difficoltà e l’assenza di dolore contribuiscono all’autostima, alle relazioni interpersonali e alla partecipazione attiva alla vita sociale. Ne ha parlato Giulio Rasperini, professore associato di Discipline odontostomatologiche dell’Università di Milano, a Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

