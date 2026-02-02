Maltempo, Schifani “Ciascuno farà la sua parte, presenza di Tajani lo conferma”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ringraziamo il ministro Tajani per la missione che ha svolto qui: abbiamo incontrato i rappresentanti del mondo produttivo, la nostra regione avrà un sostegno all’economia in un momento in cui sta vivendo difficoltà che la natura ci ha inflitto”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. “Stiamo cercando di reagire facendo il massimo sforzo finanziario: ciascuno farà la sua parte e la presenza di Tajani qui ne è la conferma”, continua Schifani. xd6/xd8/vbo/mca1

