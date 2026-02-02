Maltempo, Schifani “Stiamo elaborando una nuova stima dei danni in Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo elaborando una nuova stima dei danni sul ciclone, ce lo ha chiesto il premier Meloni quando ci siamo incontrati a Niscemi: solo in questo modo si potrà adottare un decreto di primo intervento, dopodiché si penserà ai danni indiretti”. A dirlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. “Meloni stessa ci ha invitato a non dare cifre in questo momento, perché i numeri possono essere oggetto involontario di polemiche e non mi voglio avventurare su un’enfatizzazione che può essere sconfessata dai fatti – prosegue Schifani – I danni sono comunque sotto gli occhi di tutti ed è facile che possano superare il miliardo: faremo le nostre valutazioni e le sottoporremo al governo nazionale. Questo è il momento di fare squadra e lo stiamo facendo: ci sono tutti i presupposti per superare questa crisi senza precedenti”. xd6/xd8/vbo/mca1

