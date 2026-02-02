Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Video Pillole

Maltempo, Schifani “Stiamo elaborando una nuova stima dei danni in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo elaborando una nuova stima dei danni sul ciclone, ce lo ha chiesto il premier Meloni quando ci siamo incontrati a Niscemi: solo in questo modo si potrà adottare un decreto di primo intervento, dopodiché si penserà ai danni indiretti”. A dirlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. “Meloni stessa ci ha invitato a non dare cifre in questo momento, perché i numeri possono essere oggetto involontario di polemiche e non mi voglio avventurare su un’enfatizzazione che può essere sconfessata dai fatti – prosegue Schifani – I danni sono comunque sotto gli occhi di tutti ed è facile che possano superare il miliardo: faremo le nostre valutazioni e le sottoporremo al governo nazionale. Questo è il momento di fare squadra e lo stiamo facendo: ci sono tutti i presupposti per superare questa crisi senza precedenti”. xd6/xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...