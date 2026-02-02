Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Maltempo, Tajani “Per richiesta Fondo di solidarietà Ue serve analisi precisa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la richiesta di ottenere il fondo di solidarietà dell’Ue richiede un lavoro della Protezione Civile nazionale. I danni non sono solo quelli materiali, ci sono tanti aspetti e ci vuole tempo per fare un conto, significa qualche settimana. Anche per la richiesta da fare a Bruxelles serve avere un’analisi precisa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. xd6/xd8/vbo/mca1

