Maltempo, Tajani “Per richiesta Fondo di solidarietà Ue serve analisi precisa”





PALERMO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda la richiesta di ottenere il fondo di solidarietà dell’Ue richiede un lavoro della Protezione Civile nazionale. I danni non sono solo quelli materiali, ci sono tanti aspetti e ci vuole tempo per fare un conto, significa qualche settimana. Anche per la richiesta da fare a Bruxelles serve avere un’analisi precisa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. xd6/xd8/vbo/mca1

