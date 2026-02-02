Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Video Pillole

Milano Cortina, Santanchè “Su sicurezza ci faremo trovare pronti”

MILANO (ITALPRESS) – “La sicurezza è molto importante, ma sono certa che ci faremo trovare pronti” durante le Olimpiadi Milano
Cortina. “Abbiamo un ministro degli interni molto bravo, un prefetto e un questore, insomma una squadra che si sta dando molto
da fare”. Lo ha sottolineato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione del rapporto ‘L’Europa dei grandi eventi associativi e corporate’. (ITALPRESS)

xm4/trl/gsl

