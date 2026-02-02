Pil in crescita nel quarto trimestre 2025





ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2025 l’Istat stima che il prodotto interno lordo sia aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,8% in termini tendenziali. L’andamento congiunturale è il risultato di una crescita diffusa del valore aggiunto nei principali comparti produttivi, con un contributo particolarmente significativo da parte dell’agricoltura e della pesca, oltre che dell’industria. Anche il settore dei servizi conferma una dinamica favorevole, sostenendo l’attività economica complessiva.

Su base annua, il prodotto interno lordo evidenzia un progresso che riflette una maggiore stabilità del sistema economico, nonostante un contesto internazionale ancora complesso.

Le stime indicano inoltre una crescita acquisita per l’anno successivo, delineando uno scenario di graduale rafforzamento dell’economia nazionale.

gsl

© Riproduzione riservata