Tajani “Il Governo risponderà in maniera ferma ai fatti di Torino”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo risponderà in maniera ferma a ciò che è accaduto a Torino per garantire la sicurezza delle nostre città e impedire che la sicurezza la faccia da padrona. Ci saranno proposte di legge per punire chi compie atti di questo tipo: la sicurezza è una priorità del governo, a maggior ragione dopo quello che è accaduto bisogna fare in fretta e su questo c’è una condivisione dei partiti di maggioranza”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni, alla presenza del governatore Renato Schifani. “Ritengo che ai più violenti vada impedito di partecipare alle manifestazioni, così come avviene con gli ultras allo stadio, per garantire la sicurezza dei cittadini affinché non vedano distrutti i loro negozi e le loro attività – aggiunge Tajani -. Ai commercianti colpiti rinnovo la mia solidarietà: alla manifestazione di sabato hanno partecipato anche persone che venivano dall’estero, quindi era tutto pianificato. La libertà di manifestazione va garantita sempre, ma esse non devono trasformarsi in eventi per devastare i centri delle città e colpire le forze dell’ordine: esprimere le idee è un conto, aggradire le forze dell’ordine invece non fa parte dell’ordinamento democratico”. xd6/vbo/mca1

