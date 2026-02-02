Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Video Pillole

Tajani “Il Ponte sullo Stretto serve a migliorare i collegamenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “La realizzazione di infrastrutture è una priorità di questo governo: il tema del ponte sullo stretto ha anche l’obiettivo di accelerare i tempi per una serie di collegamenti che coinvolgano anche le aree interne per via sia ferroviaria che terrestre”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del governatore Renato Schifani, sugli strumenti di sostegno alle aziende siciliane dopo il maltempo degli ultimi giorni. “I problemi della viabilità esistono in Sicilia come nel resto d’Italia – prosegue Tajani – Stiamo lavorando per l’alta velocità e per il ponte, faremo tutto il possibile per migliorare le infrastrutture: plaudo alla decisione del governo siciliano di puntare sull’aeroporto di Comiso”. xd6/xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...