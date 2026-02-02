Ultime News

2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
Tg News – 2/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pacchetto sicurezza, Meloni chiede unanimità alle opposizioni
– Mattarella al Niguarda, visita ai feriti di Crans-Montana
– Draghi “Serve un federalismo pragmatico per l’Europa
– Protezione Civile: “Frana Niscemi in rallentamento”
– La scomparsa di Maria Rita Parsi, una vita per i diritti dell’infanzia
– Olimpiadi, è italiana la prima atleta positiva al doping
– Grammy contro l’Ice, Trump minaccia di far causa
– Tajani: “Il Governo risponderà in maniera ferma ai fatti di Torino”
– Previsioni 3B Meteo 3 Febbraio

